Hypothekarischer Referenzzinssatz – Benachrichtigung bei Änderungen

Bleiben Sie rechtlich und wirtschaftlich handlungsfähig.

Dieser Feed informiert Sie sofort, wenn der hypothekarische Referenzzinssatz in der Schweiz angepasst wird – die massgebliche Grundlage für die Anpassung von Mietzins und Miete bei bestehenden Mietverträgen.

Der Referenzzinssatz bildet nach schweizerischem Mietrecht die Berechnungsbasis für Mietzinsanpassungen. Änderungen erfolgen in der Regel in Schritten von 0,25 Prozentpunkten und können direkte Auswirkungen auf die Höhe der Miete haben.

Sinkt der hypothekarische Referenzzinssatz, kann sich daraus ein Anspruch auf Mietzinsreduktion bzw. Mietsenkung ergeben. Wichtig: Eine Reduktion der Miete erfolgt nicht automatisch – Mieter müssen die Mietzinsreduktion aktiv und schriftlich beantragen.

Steigt der Referenzzinssatz, können Vermieter unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen und Formvorschriften eine Mietzinserhöhung prüfen.

Der Feed eignet sich besonders für:

Vermieter und Eigentümer

Immobilienverwaltungen

Asset Manager

Treuhänder und Rechtsberater

So behalten Sie Entwicklungen rund um Referenzzins, Miete und Mietrecht in der Schweiz jederzeit im Blick.