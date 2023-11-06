Monitor your IP addresses and domains against leading email blocklists (also known as blacklists) with our blocklist tracking service. Get notified immediately if you're listed, delisted, or if your blocklist status changes.
Configure Blocklist Monitoring
Enter the IP addresses and/or domain names (one per line) for blocklist tracking. We support flexible formats:
- Single domain names (example.com)
- Single IP addresses (22.156.24.246)
- IP ranges (1.2.3.4 – 1.5.2.3)
- IP blocks/CIDR (2.3.4.5/16)
Optionally add labels in brackets (like 1.2.3.7 (Main mail server)) for easier recognition.
Blocklist Monitoring Setup
- Enter IPs/domains to monitor (flexible formats supported)
- Optionally annotate addresses for clear identification
- System automatically checks blocklist statuses daily
- Get alerts for blocklist changes: listed, delisted, or other status updates
Get Your Blocklist Alerts
- Instant emails for blocklist status changes
- Central blocklist monitoring dashboard
- Daily digest of new listings and changes
- Weekly blocklist activity summary
- RSS for email reputation tracking
- Telegram for urgent blocklist alerts
- Chrome extension for instant notifications
- Mobile push for critical email reputation issues
WhatsApp, FB Messenger, and WeChat coming soon.
Perfect For Email Reputation Management
- IT teams and email admins: Needing instant blocklist detection.
- Website owners and SaaS providers: Protecting sender reputation for email deliverability.
- Businesses: Monitoring multiple mail servers or domains for compliance.
- Anyone: Needing fast, hands-off blocklist status awareness.
Blocklist Monitoring Benefits
Alerts for any blocklist status changes—never miss critical events. Supports bulk monitoring and flexible address input. Annotate entries for clarity. Accessible history and snapshots for compliance.
Maintain control over your email reputation, email deliverability, and network trust.