Latest Free Job Alert August 2023 [50000+ Govt Vacancies]

Free Job Alert August 2023 in Government Sector Latest FreeJobAlert List:


EMRS TGT 2023

Trained Graduate Teachers (TGT), Hostels Warden – 6329 Vacancies

Latest Date: 18/08/2023

SSC JE 2023

Junior Engineers - 1324+ Vacancies

Latest Date: 16/08/2023

LSG Urban Rajasthan

Safai Karamchari Bharti – 13184 Vacancies

Latest Date: 04/08/2023

SSC Sub Inspector 2023

Sub Inspector in Delhi Police & CAPFs – 1876 Vacancies

Latest Date: 15/08/2023

NESTS

Teaching and Non Teaching Posts – 10391 Vacancies

Latest Date: 18/08/2023

UPSSSC

Auditor, Eye Testing Officer, Constable – 1164 Vacancies

Latest Date: August 2023

RSMSSB

GNM (Nurse) – 1588 Vacancies

Latest Date: 08/08/2023

BTSC (Bihar)

ITI Instructor – 910 Vacancies

Latest Date: 03/08/2023

South Western Railway

Act Apprentice – 904 Vacancies

Latest Date: 02/08/2023

NLC India Limited

Industrial Trainee, Executive –794 Vacancies

Latest Date: 16/08/2023

Indian Air Force

Agniveer Vayu - 1000+ Vacancies

Latest Date: 17/08/2023

NIACL

Administrative Officers – 450 Vacancies

Latest Date: 21/08/2023

Northern Coalfields Limited

Graduate and Diploma Apprentices – 700 Vacancies

Latest Date: 03/08/2023

CGPDTM

Examiners – 553 Vacancies

Latest Date: 04/08/2023

JIPMER

Faculty Posts – 134 Vacancies

Latest Date: 28/08/2023

Tripura PSC

Junior Engineers – 608 Vacancies

Latest Date: 24/08/2023

Gujarat PSC

Various Officer, Faculty Posts – 243 Vacancies

Latest Date: 31/07/2023

BPSC

BPSC 69th Combined Competitive Exam – 379 Vacancies

Latest Date: 05/08/2023

Bihar Vidhan Parishad

Office Attendant, Assistant, LDC, DEO, Security Guard, Driver – 172 Vacancies

Latest Date: 21/08/2023

RCFL

Management Trainee – 134 Vacancies

Latest Date: 09/08/2023

Bank Note Press Dewas

Junior Technician, Supervisor, Junior Office Assistant – 111 Vacancies

Latest Date: 21/08/2023

NIELIT

Scientist, MTS, Assistants – 56 Vacancies

Latest Date: 13/08/2023

Cotton Corporation of India

Junior Commercial Executive, Management Trainee – 93 Vacancies

Latest Date: 13/08/2023

Bharat Electronics Limited

Project Engineer, Clerk, Technician, Security Posts – 53 Vacancies

Latest Date: 08/08/2023

MOIL Limited

Graduate Trainee, Manager – 21 Vacancies

Latest Date: 13/08/2023

Bihar PSC

Assistant – 44 Vacancies

Latest Date: 16/08/2023

MP Metro Rail (MPMRCL)

Supervisor, Maintainer, Assistants – 88 Vacancies

Latest Date: 31/08/2023

Rajasthan IDEED

Content Writer, Office Assistant – 548 Vacancies

Latest Date: 28/08/2023

Rajasthan Housing Board

Computer Operator, Data Entry Operator, Project Engineers, Draftsman, Assistants – 258 Vacancies

Latest Date: 18/08/2023

Maharashtra DES

Investigator, Statistical Assistant, Assistant Research Officer – 260 Vacancies

Latest Date: 05/08/2023

UCIL

Various Manager Supervisor, Foreman, Controller, Superintendent, Assistant – 122 Vacancies

Latest Date: 18/08/2023

Rajasthan High Court

Junior Personal Assistant (English) – 59 Vacancies

Latest Date: 02/08/2023

UPSC Advertisement No. 14/2023 

Aeronautical Officer, Hydrographic Officer, Senior Administrative Officer, Scientist B, Geophysicist – 56 Vacancies

Latest Date: 15/08/2023

ICMR NIRRH

Technical Assistant, Technician, Lab Attendant – 74 Vacancies

Latest Date: August 2023

National Institute of Nutrition

Technical Assistant, Technician, Lab Attendant – 116 Vacancies

Latest Date: 14/08/2023

MANIT Bhopal

Faculty Posts – 127 Vacancies

Latest Date: 03/08/2023

DRDO Scientist B 2023

Scientist B in DRDO, ADA & DST – 181 Vacancies

Latest Date: August 2023

DRDO RAC

Project Scientists – 55 Vacancies

Latest Date: 11/08/2023

ICMR NIOH

Technical Assistant, Technician, Lab Attendant – 54 Vacancies

Latest Date: 04/08/2023

ICMR NARFBR

Technical Assistant, Technician, Lab Attendant – 46 Vacancies

Latest Date: 14/08/2023

RITES Limited

Engineering Professors – 53 Vacancies

August 2023

ICMR NICPR

Technical Assistant, Technician, Lab Attendant – 24 Vacancies

Latest Date: 16/08/2023

Coast Guard Region NE

Group C Civilian Posts – 10 Vacancies

Latest Date: 29/08/2023

SPMCIL

Assistant Manager – 37 Vacancies

Latest Date: 08/08/2023

ASRB ARS 2023

Agricultural Research Service (ARS) – 260 Vacancies

Latest Date: 20/09/2023

South East Central Railway

Assistant Loco Pilot, Technician, Junior Engineer – 1016 Vacancies

Latest Date: 21/08/2023

MMRCL

Various Manager, Junior Engineer, Assistant, Supervisor – 26 Vacancies

Latest Date: August 2023

NIT Silchar

Non Teaching Posts – 109 Vacancies

Latest Date: Aug 2023

MPPGCL

ITI Apprentices – 131 Vacancies

Latest Date: 18/08/2023

NLC India Limited

Executives – 294 Vacancies

Latest Date: 03/08/2023

Shyam Lal College Evening

Assistant Professor – 60 Vacancies

Latest Date: 11/08/2023

AIIMS Rishikesh

Group A, Group B, Teaching Posts – 26 Vacancies

Latest Date: 02/08/2023

Kerala PSC

Peon, Assistant, Nurse, Teacher etc. - 100+ Vacancies

Latest Date: 16/08/2023

SSC Steno 2023

Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ - 1500+ Vacancies

Latest Date: From 2nd August 2023

SSC Delhi Police MTS 2023

MTS Civilian – 888 Vacancies

Latest Date: October 2023

SSC Delhi Police Constable 2023

Constable Executive – 7547 Vacancies

Latest Date: September 2023

