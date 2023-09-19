Please turn JavaScript on
Fresher Jobs 2023 Latest No Experience Jobs 50000+ Vacancies

Fresh Graduate, Engineers, Diploma / ITI Holders and Final year college students are welcome to apply for No Experience Jobs / Without Experience Vacancies in Govt and Fresher Government Jobs.


Latest Fresher Government Jobs 2023:


OSEPA (Odisha)

Junior Teacher - 20000

10/10/2023

SSC Delhi Police 2023

Constable Executive - 7547

30/09/2023

SBI Apprentice 2023

Apprentices - 6160

21/09/2023

Telangana TRT 2023

Teacher Recruitment Test (TRT) - 6612

20/10/2023

Central Railway

Act Apprentice - 2409

28/09/2023

SBI PO 2023

Probationary Officers - 2000

27/09/2023

ONGC

Apprentices - 2500

20/09/2023

RBI Assistant 2023

Assistant - 450

04/10/2023

UPPSC

Staff Nurse - 2540

04/10/2023

OPSC (Odisha)

Medical Officer - 7276

18/09/2023

UPSSSC

Junior Assistant, Clerk and Other Posts - 3831

03/10/2023

BTSC

Trade Instructor - 1279

18/10/2023

IDBI Bank

Junior Assistant Manager - 600

30/09/2023

State Bank of India

Specialist Officers (SO) - 442

06/10/2023

Bharat Petroleum (BPCL)

Junior Executive, Associate Executive Posts

30/09/2023

MIDC (Maharashtra)

Group A, Group B, Group C Posts - 802

25/09/2023

Punjab SSSB

Junior Engineer, Stenographer, Assistant - 542

25/09/2023

Power Grid

Diploma Trainee Engineers - 425

23/09/2023

Indian Coast Guard

Navik, Yantrik - 350

22/09/2023

TNSTC (Tamil Nadu)

Apprentices - 335

10/10/2023

Govt of Odisha

Fireman, Fireman Driver - 941

30/09/2023

Indian Government Mint

Junior Technician, Supervisor & Other Posts - 64

01/10/2023

RPSC

Librarian, PTI, Assistant Professor - 533

05/10/2023

Punjab SSSB

Junior Engineer, Stenographer, Steno typist, Assistant cum Inspector - 542

29/09/2023

WBPSC (West Bengal)

Food Sub Inspector - 509

20/09/2023

Indian Navy

Sports quota (Petty Officers) - 100+

25/09/2023

Andaman and Nicobar Command

Tradesman Mate 362

25/09/2023

Chennai Corporation

ANM (Nurse), Social Worker, Hospital Worker, Assistant posts - 133

29/09/2023

ASRB

Agricultural Research Service (ARS), Scientist Posts - 628

20/09/2023

Coal India Limited

Management Trainee - 560

12/10/2023

NABARD

Assistant Manager Grade ‘A’ (RDBS) - 150

23/09/2023

HPCL

Engineer, Officer, Manager, R&D Professionals - 313

30/09/0223

DRDO

Scientist B - 204

29/09/2023

NIELIT

Computer Operator, Data Entry Operator, Clerk, Accountant, Engineer - 81

26/09/2023

Bharat Electronics Limited (BEL)

Officer, Engineer Posts - 100+

September 2023

SBI Ex-Servicemen 2023

Control Room Operators, Armourers - 107

05/10/2023

Delhi Technology University

Diploma / Graduate Apprentice - 88

20/09/2023

National Seeds Corporation

Junior Officer, Management Trainees (MT), Trainees - 83

25/09/2023

SCDCC Bank

Second Division Clerk, Computer Programmer - 125

20/09/2023

NSIC

Various Manager Posts - 81

06/10/2023

RPSC

Statistical Officer - 72

14/10/2023

ECIL

Various Managers - 39

23/09/2023

NBEMS

Various Posts - 95

25/09/2023

IIT Kanpur

Non Teaching Posts - 85

16/10/2023

SKRAU Bikaner

Faculty, Dean, Director - 32

08/10/2023

IIT Dhanbad

Faculty Posts - 71

27/10/2023

OPTCL

Management Trainees, Junior Management Trainee - 68

24/09/2023

NCMRWF

Project Scientist, JRF, SRF, Technical Officer - 37

23/09/2023

Bharat Dynamics Limited (BDL)

Management Trainees (MT), Welfare Officer, Junior Manager - 45

20/09/2023

DRDO ITR Chandipur

Graduate and Technician Apprentices - 58

06/10/2023

MECL

Executive, Non Executive Posts - 94

20/09/2023

AIIMS Bhopal

Faculty Posts - 36

10/10/2023

NIAMT

Non Teaching Posts - 28

September 2023

Hindustan Copper Limited

Mining Mate, Assistant Foreman - 26

30/09/2023

MRVC (Mumbai)

Project Engineer - 20

29/09/2023

NIFT

Assistants, Nurse, Mechanic, Warden - 16

30/09/2023

