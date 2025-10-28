Иногда мне кажется, что SEO — это как ремонт в квартире. Никогда не заканчивается. Постоянно надо «подкрутить», «поправить». У меня сайт в нише услуг, и я сто раз пытался разобраться сам: анализ сайта на внешние ссылки, покупка крауд-ссылок, оптимизация страниц. Но руки опускаются, когда видишь, что конкуренты в ТОПе, а ты болтаешься где-то внизу.

Тут я наткнулся на частного SEO специалиста — Рябова Олега. Его сайт https://seopromotion.com.ua/ выглядел не как «космическая корпорация», а просто как рабочая страница специалиста, и это внушало доверие. Я написал ему в мессенджер, и уже через день у меня был план: seo анализ контента, докупка «вечных ссылок» и проверка всего ссылочного профиля. И да, он реально делает руками, а не «передает менеджеру».

Кейс:

a. Проблема: сайт доставки еды, позиции в Google падают, CTR упал на 30%.

b. Решение: добавлены ссылки seo в статье, куплены ссылки на сайт в тематике «кулинария», оптимизация сниппетов.

c. Результат: возврат позиций в ТОП-10, рост CTR на 18%, заявки снова пошли.

Почему с частником лучше?