Hypothekarischer Referenzzinssatz – Benachrichtigung bei Änderungen

Bleiben Sie rechtlich und wirtschaftlich handlungsfähig.
Dieser Feed informiert Sie sofort, wenn der hypothekarische Referenzzinssatz in der Schweiz angepasst wird – eine zentrale Grundlage für Mietzinsanpassungen in der Schweiz.
Der Feed eignet sich besonders für:
Vermieter und Eigentümer
Immobilienverwaltungen
Asset Manager
Treuhänder und Rechtsberater
So können Sie Anpassungen frühzeitig prüfen und fundierte Entscheidungen treffen.
Der hypothekarischer Referenzzinssatz beträgt aktuell 1,25% (gültig seit 02.09.2025, unverändert ab 03.03.2026).