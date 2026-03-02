Hypothekarischer Referenzzinssatz – Benachrichtigung bei Änderungen

Bleiben Sie rechtlich und wirtschaftlich handlungsfähig.

Dieser Feed informiert Sie sofort, wenn der hypothekarische Referenzzinssatz in der Schweiz angepasst wird – eine zentrale Grundlage für Mietzinsanpassungen in der Schweiz.

Der Feed eignet sich besonders für:

Vermieter und Eigentümer

Immobilienverwaltungen

Asset Manager

Treuhänder und Rechtsberater

So können Sie Anpassungen frühzeitig prüfen und fundierte Entscheidungen treffen.





Der hypothekarischer Referenzzinssatz beträgt aktuell 1,25% (gültig seit 02.09.2025, unverändert ab 03.03.2026).