Please turn JavaScript on
Homepage
TrendingMy newsFind FeedsDelivery settingsPlansMy earnings
HelpBlog
Log in
Find more feeds

Hypothekarischer Referenzzinssatz – Benachrichtigung bei Änderungen

Bleiben Sie rechtlich und wirtschaftlich handlungsfähig.

Dieser Feed informiert Sie sofort, wenn der hypothekarische Referenzzinssatz in der Schweiz angepasst wird – eine zentrale Grundlage für Mietzinsanpassungen in der Schweiz.

Der Feed eignet sich besonders für:

  • Vermieter und Eigentümer

  • Immobilienverwaltungen

  • Asset Manager

  • Treuhänder und Rechtsberater

So können Sie Anpassungen frühzeitig prüfen und fundierte Entscheidungen treffen.


Der hypothekarischer Referenzzinssatz beträgt aktuell 1,25% (gültig seit 02.09.2025, unverändert ab 03.03.2026).

Publisher:  Nick101
Message frequency:  0 / day

Message History

There are no messages