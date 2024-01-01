Unsere Checkliste zum Jahreswechsel 2023/2024

Original Blog-Eintrag: https://hcm-journal.blogspot.com/2024/01/unsere-checkliste-zum-jahreswechsel.html





Die nachfolgende Checkliste dient zur Übersicht der Aktivitäten, die vor der Abrechnung Januar 2024 bzw. noch für den Abschluss des Jahres 2023 erforderlich sind.

Die Arbeiten sollten vorgenommen werden, wenn die Aktualisierungen zum Jahreswechsel auf Ihrem System abgeschlossen sind. Die folgenden HR Support Packages sollten demnach bei Ihnen eingespielt und die erforderlichen manuellen Nacharbeiten ausgeführt worden sein.

S4HCM 101: HR SP Nr. 02

S4HCM 100: HR SP Nr. 15

SAP_HR 6.08: (HR Renewal 2.0) HR SP Nr. C6

SAP_HR 6.04: HR SP Nr. J8

SAP_HR 6.00: HR SP Nr. N2

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise, welche nach der oben genannten Auslieferung als Korrekturen zum Jahreswechsel von SAP bereitgestellt werden. Darüber informieren wir Sie zeitnah hier im Blog. Diese Hinweise sind in der Regel noch vorab einzubauen, falls diese nicht schon bei den Nacharbeiten bekannt und berücksichtigt worden sind.

Checkliste Personalabrechnung

Bereich Steuer

Lohnsteuerdaten erstellen (Jahresbescheinigung)

Für jeden Mitarbeiter müssen Sie für das Jahr 2023 eine Lohnsteuerbescheinigung erstellen.

Hierfür sind die gleichen Arbeitsschritte wie bei der monatlichen Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung erforderlich.

Prüfen Sie bitte, ob für alle Mitarbeiter die Identnummer im IT0012 hinterlegt ist. Ohne diese werden keine LSTB 2023 erstellt bzw. von der Clearingstelle abgelehnt.





Bei fehlender Identnummer kann in bestimmten Konstellationen (Sterbefall in 2023) im IT0012 über Sonderverarbeitung Elster die neue Ausprägung ‚Papierbescheinigung‘ gesetzt werden.





Der Ausgabemonat der Jahresbescheinigungen kann über das Merkmal DSTLB festgelegt werden.





Steuerdaten zum Jahreswechsel abgrenzen

Wir empfehlen zum 01.01.2024 für jeden aktiven Mitarbeiter und Rentner den IT 0012 Steuerdaten neu anzulegen. Technisch ist dies keine Voraussetzung für ELStAM.

Nutzen Sie dazu den Report RPISTJD0 (Transaktion PC00_M01_ISTJD0). Es wird der bereits vorhandene IT 0012 zum 31.12.2023 abgegrenzt und mit Beginndatum 01.01.20243 (Endedatum 31.12.9999) neu angelegt. Wenn bereits über die Änderungsliste ELStAM ein neuer Satz für den IT 0012 zum 01.01.2024 angelegt wurde, wird dieser Satz nicht durch den Report überschrieben.

Gewerbesteuerzerlegung

Wenn Sie mehrere Betriebsstätten (Personalteilbereiche) in unterschiedlichen Gemeinden haben, muss die Gewerbesteuer auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden. Als Berechnungsgrundlage für die Aufteilung dienen die Arbeitslöhne der Mitarbeiter.

Der Report RPCSTGD0 (Transaktion PC00_M01_CSTG) liefert Daten für die Gewerbesteuerzerlegung. Im Standard wird die Lohnart /159 Gewerbesteuerbrutto (Lohnarten mit der Kumulation 59 – Tabelle: V_512W_D) ausgewertet.

Urlaubsrückstellung

Gesetzlich sind Sie verpflichtet, für die offenen Urlaubstage des abgelaufenen Kalenderjahres eine Rückstellung zu bilden. Hierbei ist das Entgelt zu berücksichtigen, das dem Mitarbeiter für die offenen Urlaubstage zusteht, ebenfalls sind die darauf anfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.

Die Standardabwicklung erfolgt über Report RPTLEAD0 (Transaktion PC00_M01_TLEA).

Schwerbehindertenverzeichnis und -anzeige

Der Report RPLEHAD3 (Transaktion PC00_M01_LEHA) gibt ein Verzeichnis der in Ihrem Betrieb beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter aus. Ebenfalls wird ausgegeben, welcher Prozentsatz der bestehenden Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt wurde.

Einlesen aktueller Daten

Berufsgenossenschaft und Gefahrtarife (UV-Daten: https://download.gkv-ag.de/) mit dem Report RPUBGDD0 (Transaktion PC00_M01_RPUBGDD0) mit Transport aus Customizing- ins Produktivsystem. Haben Sie beim Einlesen der Daten mit dem Report RPUBGDD0 den Haken bei „Rückrechnungserkennung“ gesetzt, müssen Sie die Daten im Produktivsystem mit dem Report RPUBGED0 (Transaktion PC00_M01_RPUBGED0) abgleichen.

Gemeinde- und Finanzamtsdaten mit dem Report RPUSTGD1 mit Transport aus Customizing- ins Produktivsystem.

Die XML-Datei erhalten Sie unter der folgenden Adresse: BZSt - Finanzamtsuche - Finanzamtsuche

BV-Datei einlesen mit Report RPUBVDD0 mit Transport aus Customizing- ins Produktivsystem. Die BV-Datei erhalten Sie unter www.dasbv.de/fileadmin/download/bvdatei.

Aktualisierung des Bankleitzahlenverzeichnisses mit Report RFBVALL_0

Die aktuelle Datei zum Einspielen finden Sie unter folgender Adresse: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/serviceangebot/bankleitzahlen/download---bankleitzahlen-602592.

Aktualisierung der aktuellen Annahmestellen und Beitragssätze mit der Beitragssatzdatei (https://download.gkv-ag.de/) über die Reports RPUSVDD1 und RPUSVED1.Nach dem Transport von Entwicklungssystem in Produktivsystem ist ein Abgleich der Beitragssätze mit dem Report RPUSVCD0 erforderlich.

Generierung von Abrechnungsperioden

Abrechnungsperioden können über mehrere Jahre hinweg generiert werden. Wenn keine generierten Perioden mehr vorhanden sind, bricht die Abrechnung mit einer Fehlermeldung ab. Mit dem Report RPUCTP00 können Sie mit Periodenparameter „01“ die Perioden für die Personalabrechnung generieren. Dabei wird die Tabelle T549Q erweitert.

Weiterhin sollten Sie mit dem Report RPUCTP10 den Kumulationskalender für die generierten Abrechnungsperioden mit Periodenparameter „01“ anlegen (Tabelle T54C1).

Wenn Sie bei den Buchungsbelegen das Buchungsdatum je Abrechnungsperiode verwenden, ist es zusätzlich erforderlich diese mit dem Report RPUCTP20 zu generieren (Tabelle T549S).

Checkliste Sozialversicherung

Auch zur Sozialversicherung gibt es jedes Jahr etwas zu erledigen:

Erstellung der DEÜV-Jahresmeldung

Für jeden Mitarbeiter müssen Sie für das Jahr 2023 eine DEÜV-Jahresmeldung erstellen.

Hierfür sind die gleichen Arbeitsschritte wie bei der monatlichen Erstellung erforderlich. Der Versand erfolgt nach der Januarabrechnung.

Prüfung der Jahresentgeltgrenze KV

Der Report RPLSVED0 wertet alle Mitarbeiter aus, deren Entgelt im vergangenen Jahr und im Auswertungsjahr die Beitragsbemessungsgrenze der KV überschreitet und dient als Hilfsmittel zur Überprüfung der KV.

Abfrage der UV-Stammdatendienst

Vor der Januar-Abrechnung 2024 ist es notwendig, dass Sie die Stammdaten für 2024 mit dem UV-Stammdatendienst abfragen. Die Erstellung der Abfrage ist mit dem Report RPCUVAD0_OUT möglich. Die Übertragung erfolgt per B2A-Manager.

Die Abholung und Verarbeitung der Eingangsmeldungen muss bis spätestens 30 Tage nach dem Versand zwingend über den Report RPCSVPD0 erfolgen.

Lohnnachweis für Berufsgenossenschaft

Den elektronischen Lohnnachweis für 2023 müssen Sie bis zum 16.02.2024 für die Berufsgenossenschaft mit dem Report RPCUVBD0_OUT (PC00_M01_RPCUVBD0_O) erstellen und die Daten über den B2A-Manager übertragen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Abfrage für die UV-Stammdaten für 2023 bereits durchgeführt haben.

Checkliste Zeitwirtschaft

Beachten Sie im Bereich der Zeitwirtschaft die folgenden Aktivitäten zum Jahreswechsel:

Arbeitszeitplanregeln generieren

Generieren Sie bei Bedarf mit Hilfe des Report RPTSHF00 die Arbeitszeitpläne für weitere Abrechnungsperioden. Diese sind im Customizingsystem zu generieren und dann per Transport ins Produktivsystem zu übernehmen.

Generierung von Abwesenheitskontingenten (Urlaub)

Mit dem Report RPTQTA00 können Sie den Urlaubsanspruch für das Jahr 2022 im IT 2006 Abwesenheitskontingente gemäß Ihrer Generierungsregelungen erzeugen und einspielen.

Generierung von Abrechnungsperioden in der Zeitabrechnung

Abrechnungsperioden können über mehrere Jahre hinweg generiert werden. Wenn keine generierten Perioden mehr vorhanden sind, bricht die Abrechnung mit einer Fehlermeldung ab. Mit dem Report RPUCTP00 können Sie mit Periodenparameter „03“ die Perioden für die Zeitwirtschaft generieren.

Checkliste Reisekosten

Bitte beachten Sie den Hinweis 3405149 - Reisekosten Deutschland: Pauschalbeträge für Verpflegung und Übernachtungen bei Auslandsreisen ab dem 01.01.2024

Stand 20.12.2023

Mit dem Wachstumschancengesetz wurden auch die Verpflegungsmehraufwendungen für Inlandsreisen von 14,00 € (untertägig) auf 16,00 € und pro Kalendertag von 28,00 € auf 32,00 € geändert. Ob diese Änderung tatsächlich zum 01.01.2024 Bestand hat, ist noch nicht gesichert. Ausgeliefert wird die Änderung also unter Vorbehalt.

Unsere Checkliste enthält die typischen Mindestaktivitäten und dient Ihnen zur Unterstützung. Es wird keine Garantie für Vollständigkeit übernommen.



