Get immediate notifications when security vulnerabilities affect your GitHub repositories or dependencies with our GitHub vulnerability tracking service.
How GitHub Security Monitoring Works
GitHub automatically scans your repos for vulnerable dependencies using its Advisory Database and Dependabot vulnerability scanner. When a new security vulnerability is detected—in your code or third-party packages—GitHub generates a security advisory and sends a vulnerability alert.
GitHub Security Configuration Options
Monitor any public or private GitHub repository for security vulnerabilities. Pick severity levels you care about (critical, high, medium, low security issues). Filter by reviewed status, unreviewed, or malware advisories. Customize GitHub security alerts by programming language or package ecosystem. Name your vulnerability tracker.
Get GitHub Security Alerts
- Individual emails per security alert
- Central GitHub security feed
- Daily digest of new security advisories
- Weekly summary of all tracked vulnerabilities
- RSS
- Telegram
- Chrome extension
- Mobile push
WhatsApp, FB Messenger, and WeChat coming later.
Key GitHub Security Features
Automated vulnerability detection scans continuously. View all security advisories in central dashboard. Focus on critical threats with severity filters. Work with your team to fix security issues. Access complete history for security auditing.
Who Needs GitHub Vulnerability Monitoring?
- Developers: Get notified immediately about code vulnerabilities
- Security teams: Monitor all GitHub repos for critical security advisories
- Project managers: Track vulnerability remediation progress
- Open source maintainers: Protect users by addressing reported security issues
Why GitHub Security Alerts Matter
With complex dependencies and supply chain attacks rising, real-time vulnerability alerts are vital for secure development. Respond quickly to security threats and keep your codebase safe.